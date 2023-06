La Rennes-le-Chateau d'Italia è a Biella, al via tour esoterico a Rosazza

Da questa primavera 2023 Rosazza è gemellata con Rennes-le-Chateau: luogo di Misteri e Templari. Per l'occasione, l'Associazione Culturale White Rabbit Event ha ideato un tour esoterico, fin dal 2016, che permette di conoscere la storia del luogo e avvicinarsi ai misteri della Massoneria e dello Spiritismo.

“Rennes le Chateau è un paesino dell’Aude, nei Pirenei francesi. Al suo centro, una chiesa di campagna che poco più di un secolo fa stava cadendo a pezzi. Il parroco che decise di restaurarla si chiamava François-Bèrenger Saunière: quella decisione, che cambiò la vita di molte persone, a cominciare dalla sua, ha dato il via ad uno dei più complessi e impenetrabili misteri della Storia di tutti i tempi – spiegano gli organizzatori - Durante i lavori di ristrutturazione della parrocchia, infatti, eseguiti tra il 1887 e il 1897, l'abate Saunière si imbatté in una serie di reperti di cui è rimasta una debole traccia documentale e qualche testimonianza da parte di suoi contemporanei. Dopo i restauri della parrocchiale, Saunière divenne il depositario dei più grandi segreti della storia e fu sorpreso da incontri con potenti ed esoteristi dell'epoca. A Rosazza l'intrigante storia di Rennes-le-Chateau si dipana tra i simboli e i messaggi lasciati da Federico Rosazza Pistolet a partire dal 1870. Dopo la morte della moglie Amalia e della figlia Ida in età adolescenziale, la sua solitudine e la ricerca irrefrenabile del senso dell'esistenza e del vero lo condussero ad una scoperta che intrecciò il suo mondo a quello dei Templari, della Massoneria e addirittura dell'Antico Egitto. Guidato dall'amico Giuseppe Maffei e dai messaggi degli spiriti, decise di costruire un borgo dei misteri, una Rennes-le-Chateau italiana, costruendo la nuova chiesa, il cimitero monumentale, il castello neo-gotico, la palazzina del comune, le fontane con le statue e la galleria che congiunge la Valle Cervo alla Valle di Oropa e vi nascose un percorso esoterico che ancora oggi è possibile percorrere”.

Le date dell'estate 2023 sono domenica 11 giugno e 18 giugno dalle 14 alle 16:30. Il tour prevede la visita alla Chiesa, la scoperta della enigmatica Via Pulcra con l’occhio onniveggente e delle edicole funerarie con simboli massonici al cimitero monumentale di Rosazza, la passeggiata lungo il torrente Cervo fino alla Torre Ghibellina, la fontana della Rosa e la casa natale di Federico Rosazza Pistolet. La visita termina nel parco comunale dove simboli esoterici rimandano alla figura di Hermes, la dea Vesta e al culto di Horus, il dio celeste dell’antica mitologia egizia, oltre che alle più importanti costellazioni dei cieli boreali. Per info: 3519792609 o info@whiterabbitevent.it