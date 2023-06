Ferrovie, i pendolari: “L’assordante silenzio della politica biellese che copre il fischio del treno che non c’è più”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di lunedì 29 maggio, a distanza di 14 giorni dal cambio orario, siamo venuti purtroppo a conoscenza di una nuova criticità nei collegamenti tra Biella e Milano sulla tratta Biella Novara.

Non stiamo parlando degli ordinari ritardi e disservizi sulla linea Santhià – Biella – Novara (questa non è più una notizia, è spesso la regola). Ci stiamo riferendo alle variazioni di orario previste a partire dal 12/06/2023, comunicate ad Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, Associazione Viaggiatori Abituali e Gruppo Ferrovie Biellesi, derivanti dall’entrata in funzione della stazione di Agognate.

Non si sono attivati infatti collegamenti specifici per il nuovo polo logistico, ma saranno apportate delle variazioni ai collegamenti già in essere tra il capoluogo laniero e Milano, per servire la nuova stazione di Agognate in funzione degli orari di ingresso e fine turno di Amazon. Il polo logistico di Agognate può e deve rappresentare un‘opportunità anche per il territorio biellese, nel quale operano numerosi lavoratori del nostro territorio, con l’imprescindibile condizione che si concordino con anticipo i servizi ferroviari, anche dedicati al polo logistico, e che questi non vadano a discapito dei collegamenti tra Biella e Milano, che interessano un bacino provinciale d’utenza di circa 170.000 abitanti.

Il treno in partenza da Biella delle 6,02 verso Novara, dal 12 giugno non ci sarà più. Sarà sostituito da un servizio alle 5.32 che comporterà una partenza anticipata di mezz’ora ai viaggiatori biellesi diretti nella città meneghina, con aumento della percorrenza di circa 20 minuti rispetto ad oggi (ben 116 minuti di viaggio) ed arrivo a Milano in anticipo rispetto ad oggi e rispetto all’orario di inizio delle attività economiche. Questa modifica andrà tutta a beneficio dei lavoratori che devono entrare nelle strutture di Amazon di Novara, mettendo in seria difficoltà i Biellesi e tutti i viaggiatori della linea verso Novara, studenti compresi.

Va sottolineato, che grazie alle immediate e concrete disponibilità e collaborazione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese e di Trenitalia, che si sono attivati con le associazioni dei viaggiatori, è in corso la valutazione per una soluzione “riparatoria” seppur parziale, al fine di poter garantire un collegamento tra Biella e Milano alle ore 6.00. Nota positiva: l’istituzione di un nuovo collegamento tra Novara e Biella in fascia tardo serale, che permette una soluzione di viaggio da Milano alle 21.00 con arrivo a Biella alle 23.00.

La riconoscenza dei cittadini del territorio novarese, Novara, in primis e della nuova entità economica andrà alla pragmaticità della classe politica Novarese, che, in tutta franchezza invidiamo, in quanto è riuscita, anche grazie ad un partenariato pubblico privato, a concretizzare:

• Nuova stazione

• Orari ad hoc

• Business per sviluppare e rendere concretamente sempre più attrattivo ed ospitale il territorio

Un vero “Triplete”: senza tante parole e solo molta concretezza. Successo festeggiato con la presenza dell’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Gabusi.

Alcune considerazioni oggettive si rendono purtroppo necessarie:

- assenza assordante di una grandissima fetta della classe politica locale regionale e nazionale, che sui trasporti ferroviari, al momento, continua a non riuscire ad imprimere una vera svolta, come avviene nel Novarese e nella vicina Lombardia.

- I nostri eletti, non solo non sono stati in grado di portare NUOVO Business a Biella, ma negli scorsi mesi (anzi anni), mentre il Novarese, giustamente, concretizzava i risultati non si preoccupavano di essere partecipi di questo sviluppo, cogliendo l’opportunità (salendo letteralmente sul treno) data dal polo logistico e dalla linea ferroviaria che scorre al suo fianco, facendosi “sfuggire sotto al naso” un prezioso collegamento verso Milano, senza battere ciglio.

Un bilancio quindi, di cosa, sono stati in grado di ottenere?

All’attivo:

• Fondi per l’elettrificazione della Linea Biella – Santhià: anche con finanziamenti pubblici e privati del territorio per la progettazione.

• Realizzazione della linea elettrificata necessaria per consentire collegamenti Diretti con il Capoluogo Piemontese.

• Grazie ai punti sopra, entrata in funzione solo di un paio di coppie di collegamenti diretti verso Torino.

Al passivo

• Mancanza di un numero sufficiente di collegamenti diretti con Torino rispetto alle esigenze dell’utenza, per soddisfare le esigenze sia in entrata che in uscita dal Biellese.

• Perdita di coincidenze verso Milano.

• Mancato aggancio del Nuovo Business per Biella (Amazon è a Novara)

• Un treno che, purtroppo, ogni mattina, dal lunedì al venerdì, viaggia fuori servizio passeggeri da Santhià a Biella

• Un treno, che purtroppo, ogni sera, dal lunedì al venerdì, viaggia fuori servizio passeggeri da Biella a Santhià

• Elettrificazione Biella-Novara: ad oggi progettazione al palo nonostante lo stanziamento di 5 mln

• il 6:41 da Biella per Santhià non permette di prendere il 7:04 per Milano (arriva a Santhià alle 7:07)

• il 7:51 da Biella a Santhià non permette di prendere l'8:14 per Milano. (arriva alle 8:13 a Santhià)

• Perdita di circa il 50% di corse nel fine settimana, con 7 misere coppie di servizi su entrambe le linee biellesi, che rappresentano una presa in giro in quanto nessun capoluogo di provincia del Nord Italia ha oggi un servizio ferroviario così ridotto al lumicino al sabato e festivi, che continua a rendere “chiuso” e non appetibile il territorio.

Ci riferiamo non solo a tutti i viaggiatori escono dal territorio ogni giorno verso i Capoluoghi Piemontesi e Lombardi che arrivano tardi alla sera, ma anche e soprattutto, a tutti coloro che ogni giorno entrano nel nostro territorio e che non vedono alcuna reale soluzione di mobilità appetibile per restare sul territorio. Il vostro silenzio, a parte qualche scaramuccia sui giornali locali, è talmente assordante che ha coperto il fischio del treno che non c’è più …..... oltre che ad essere il preludio del Requiem per il territorio, l’economia Biellese e per i nostri giovani che sono “invitati” ad andare letteralmente via, perché non trovano un treno!

Nei prossimi mesi, fatevi coraggio e lottate a denti stretti, assieme a noi, perché la vera svolta che inverta davvero le sorti del territorio, avviene solo creando collegamenti ferroviari sostenibili e appetibili in ingresso ed in uscita”.

Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi – Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile

Associazione Viaggiatori Abituali Biellesi

Gruppo Ferrovie Biellesi