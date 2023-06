Virtus Biella, la direzione tecnica affidata a Maurizio Venco

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Venco il ruolo di Direttore Tecnico e Capo Allenatore del Club. Coach della formazione iscritta in B2 nel 2018 protagonista del salto di categoria, Venco torna a Biella dopo tre anni vissuti alla Green Warriors Sassuolo, dapprima nelle vesti di Capo Allenatore delle formazioni Under 17 e Under 19 di Eccellenza Regionale, poi, nelle ultime due stagioni, di Coach della Prima Squadra promossa in A2.

A Biella si occuperà di tutti gli aspetti tecnici inerenti la Prima Squadra e il Settore Giovanile, lavorando a stretto contatto con il gruppo di atlete di Serie C e impostando una metodologia di lavoro univoca su tutti i gruppi giovanili. Figura dall'alto profilo tecnico e morale, attraverso il suo operato verranno poste le basi per il rilancio delle ambizioni sportive del Club.

Nell'esprimere soddisfazione per il ritorno di Maurizio Venco, il Presidente di Virtus Biella Nicolò Pizzato dichiara quanto segue: «Sono ormai passate più di tre settimane da quando abbiamo comunicato la scelta di rinunciare alla nostra Squadra di B1. Una scelta sofferta, tormentata, ma responsabilmente ponderata, in quanto la ferrea gestione dei conti è stata, e sempre sarà, l’aspetto prioritario della conduzione societaria sino a che sarò io presidente della Virtus. Tante realtà accumulano debiti per massimizzare la programmazione sportiva privilegiando la categoria, creando molto spesso un vortice dal quale è poi difficile uscirne. Ma io, in un panorama futuro che era decisamente complicato, ho ritenuto che la scelta più responsabile fosse fare un passo indietro non perchè costretto da debiti, ma per evitare di farne, mantenendo la solidità della Società».

«Contestualmente – aggiunge il Presidente Nicolò Pizzato - abbiamo ragionato sul proseguire il nostro percorso sportivo con una ripartenza in grande, provando a ricreare un nuovo “blocco territoriale” di atlete di alto livello per cercare di ritornare in futuro dov’eravamo sino a tre settimane fa. Al tempo stesso, vogliamo impostare un lavoro di ulteriore crescita e responsabilizzazione del nostro Staff Tecnico. Abbiamo quindi valutato l’opportunità di portare in Società un nome di altissimo spessore, che potesse avere il carisma e l’esperienza necessari per condurre un progetto di questo tipo, generando una “botta di adrenalina” in un ambiente ancora scosso dal passo indietro di categoria. La scelta è ricaduta su Maurizio Venco, che da oggi sarà il nostro Direttore Tecnico e che rispecchia tutte queste caratteristiche, già conosce il nostro contesto nel quale ha ottenuto ottimi risultati nel biennio di attività, e con il quale ho sempre avuto un grandissimo feeling sia personale sia a livello di idee».

«È stato un piacere – racconta il Presidente Nicolò Pizzato – averlo ritrovato alcuni giorni fa dopo esserci persi di vista da parecchio tempo, è stato ancor più un piacere riscontrare sin da subito quell’intesa reciproca mai svanita, ed è stato per me motivo di grande orgoglio il suo aver subito accettato di sposare il progetto proposto. Da oggi la Virtus riparte con grande slancio, cercheremo come sempre di fare tutti del nostro meglio e cercheremo di porre le basi per provare a ritornare un giorno a una categoria di alto livello. Cercheremo, soprattutto, di fare ogni sforzo possibile per massimizzare la crescita di ogni singola atleta e di ogni singolo allenatore che faranno parte del nostro percorso nella prossima stagione sportiva».

Queste le prime parole di Maurizio Venco da nuovo Direttore Tecnico del Club: «Sono molto felice di tornare. Biella vuole ricostruire un percorso che guarda al futuro e ripartire dai giovani. Sarà una bella sfida. Quando il Presidente Nicolò Pizzato mi ha contattato non pensava che avrei potuto accettare la proposta, e invece avevo bisogno proprio di una sfida come questa. Volevo tornare a casa dopo alcuni anni vissuti in Emilia e un'esperienza positiva in Serie A, fatta anche di ottimi risultati. Tutto quello che sta ad alto livello, però, non è sempre bello e gratificante; per come sono fatto io, ogni tanto ho bisogno di respirare, ripartire e riprovare qualche sfida nuova. Questa mi sembra accattivante, complicata certamente, ma al tempo stesso stimolante».

«A Biella funzionano molte cose - continua Venco -. Il primo elemento è la serietà delle persone; il Presidente mi ha parlato di futuro e non tanto di presente. Qui riprenderò un percorso che avevamo interrotto insieme qualche anno fa. Al mio arrivo, nel 2018, il Settore Giovanile della Virtus probabilmente non era un punto di forza, il livello della Prima Squadra era buono ma sui giovani c'era ancora molto da fare. Abbiamo svolto un buon lavoro, poi in questi ultimi anni la Società e lo staff di allenatori sono riusciti a portarlo avanti bene ottenendo anche traguardi importanti. Il Settore Giovanile della Virtus oggi forse non è ancora da vertice, ha però buone basi per poterlo diventare. Tante atlete con cui ho cominciato a lavorare nella mia prima esperienza a Biella oggi sono maturate e pronte a fare il salto di qualità. Gli stimoli sono tanti, non mancano, mi hanno anche comunicato che nelle categorie minori ci sono ragazzine molto interessanti, in questi giorni sarò curioso di vederle».

Maurizio Venco in serata ha incontrato al PalaSarselli dirigenti, allenatori, e le atlete della Prima Squadra. È stato il primo contatto ufficiale con il mondo Virtus dal suo “arrivederci” tre anni fa. Nei prossimi giorni il nuovo Direttore Tecnico inizierà ufficialmente la sua seconda esperienza in nerofucsia. Da parte di tutto il Club, un caloroso bentornato e auguri di buon lavoro.