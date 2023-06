Calcio, a Cossato conferme e nuovi arrivi

L'Asd Città di Cossato comunica di aver concluso un accordo con il giovane centrocampista Matteo Ogliari. Il classe 2002 è una mezzala dal baricentro basso, dotato di buona forza fisica e grande mobilità. Ogliari arriva a Cossato dopo l'esperienza pluriennale con l'Rg Ticino, con cui ha militato anche in Serie D. Negli gli anni delle giovanili ha giocato negli Allievi Nazionali.

La società cossatese comunica che per quanto concerne la Prima Squadra, dopo la conferma di Mister Braghin, ha deciso di continuare la collaborazione tecnica anche con Mister Marco Fasana ed il Preparatore Nicolò Zozzi. All'interno dello staff tecnico, Fasana occuperà il ruolo di Vice allenatore e di Preparatore Atletico mentre Zozzi svolgerà il ruolo di Preparatore dei portieri.

Per entrambi, i ruoli di Preparatore Atletico e di Preparatore dei Portieri saranno svolti anche per la squadra della Juniores Regionale. L'Under 19 Regionale, nel ruolo dell'allenatore, avrà il riconfermato Ernesto Casadei, artefice di un grande campionato nella stagione appena conclusa. Casadei, come quest'anno, sarà coadiuvato da Mister Fabio Siviero, anch'egli tecnico qualificato Uefa.