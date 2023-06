Bocce, Piatto Sport medaglia d'argento a Morano Po

Ottima prova per la coppia Piatto Sport, Sergio Barbera Audis e Fabrizio Ciarletti, sconfitti solo in finale nella 4° Prova del Circuito Alto Piemonte di bocce, disputata il 2 giugno a Morano Po, in provincia di Alessandria, sul campo della Moranese, a cui hanno partecipato 26 formazioni con arbistro Angelo Puglisi. ù

Barbera Audis e Ciarletti hanno ceduto con il minimo scarto, 8-9, a Novara Bocce.

Buona gara anche per il Gaglianico, con Sandro e Roberto Orlandi, battuti 9-7 nel derby di semifinale con Piatto Sport. Nell'altra semifinale Novara Bocce ha rifiliato un rotondo 13-3 ai padroni di casa della Moranese.