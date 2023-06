Morto Guido Bodrato, Pichetto: “Scompare protagonista storia politica nazionale e piemontese”

“Con Guido Bodrato scompare un protagonista importante della storia politica nazionale e piemontese. Da ministro e parlamentare, non ha mai fatto mancare attenzioni alla sua terra. Un esempio di lealtà e di preparazione politica, nel solco del cattolicesimo democratico, di cui avremmo tanto bisogno in tempi come questi. Alla sua famiglia i miei sentimenti di cordoglio e vicinanza, nella certezza che la cifra umana di Guido Bodrato sarà ancora un riferimento per molti”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.