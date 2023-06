Lega Giovani, a Biella raccolta fondi a sostegno dell'Emilia Romagna

Sabato 10 giugno dalle 9 alle 13 al mercato di piazza Falcone la Lega Giovani Biella raccoglierà fondi a sostegno dell'Emilia Romagna.

L'iniziativa, organizzata dalla Lega Giovani a livello nazionale, è volta a dare un supporto concreto ai Comuni colpiti dal grave evento atmosferico, mostrando la vicinanza della comunità Biellese e dei militanti leghisti alla popolazione romagnola.

Saranno anche presenti alla riunione settimanale della Lega lunedì sera, dalle 21, nella sede provinciale di Biella in via Orfanotrofio all'angolo con via Repubblica. I fondi raccolti a Biella saranno destinati al Comune di Brisighella, in provincia di Ravenna, presso il quale è già stato aperto un conto dedicato.