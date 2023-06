Molte persone decidono ogni giorno di andare a cercare un'offerta pompa di calore e di certo le possibilità non mancheranno loro visto che ormai ci sono tanti canali online dove possiamo trovare qualsiasi cosa comprese le pompe di calore

E poi se viviamo soprattutto in una grande città ci sono molti punti vendita in questo ambito e quindi possiamo fare un sondaggio intanto e capire che aria tira per quanto riguarda prezzi e caratteristiche

Facendo un passo indietro dovremmo dire che una pompa di calore è un sistema di climatizzazione che praticamente utilizza l'energia termica che è presente nell'ambiente esterno per poi o raffreddare o riscaldare degli ambienti interni di qualsiasi abitazione o anche di qualsiasi locale, come di un ufficio, come di un ristorante o come di un albergo

Essa ha un funzionamento che si basa su un principio molto preciso e cioè il fatto che avviene un trasferimento di calore da un determinato ambiente dove la temperatura è più bassa ad un altro ambiente dove invece la temperatura è più alta

La buona notizia per le persone che si avvicinano per la prima volta a questo mondo è che comunque esistono vari tipi di pompe di calore disponibili sul mercato e ognuna giustamente tra queste ha le sue caratteristiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche, e per quanto riguarda le funzioni

Ad esempio esistono le pompe di calore aria acqua e quindi praticamente c'è un utilizzo dell'aria esterna come fonte di calore per riscaldare l'acqua,che poi si può utilizzare per produrre acqua calda sanitaria,o per riscaldare gli ambienti interni e sono adatti per abitazioni o per ambienti comunque di medie dimensioni sia per il riscaldamento che per il raffreddamento

Dobbiamo muoverci con un certo anticipo se vogliamo trovare un'offerta interessante per acquistare una pompa di calore

Quando andremo a cercare un'offerta potremmo trovare come possibilità anche una pompa di calore geotermica e come fa presagire la parola viene utilizzata l'energia termica del suolo come fonte di calore per riscaldare gli ambienti

E sono molto amate perché praticamente sono molto efficienti sia per riscaldare che per raffreddare, e di contro hanno un costo di installazione più alto

Un altro tipo di pompa di calore interessante è quello definito acqua acqua e già la denominazione parla chiaro,e comunque parliamo di strumenti abbastanza efficienti, ma che richiedono una fonte di acqua sotterranea oppure un corso d'acqua in un edificio vicino, o comunque in un posto vicino allo stesso

Bisogna farsi fare delle consulenze pre acquisto perché altrimenti potremmo non capirci nulla se siamo alle prime armi in modo da poter scegliere la pompa di calore più adeguata alle nostre esigenze dovendo considerare però alcuni fattori chiave

Ad esempio dovremmo tenere conto della zona geografica dove viviamo, e anche la dimensione degli ambienti che vogliamo raffreddare o riscaldare

Fino ad arrivare a forse quella che è la cosa più importante, e cioè il budget che abbiamo a disposizione che giustamente non vogliamo assolutamente sforare per non mettere in difficoltà il nostro bilancio familiare