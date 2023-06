Alcune volte ci si può trovare ad avere a che fare con degli animali che non solo sono brutti da vedere, ma che sono anche pericolosi dal punto di vista dell'igiene della salute: ci riferiamo ai ratti e ai topi.

La cosa diventa ancora più grave se parliamo di un ambiente che ospita persone e di conseguenza può essere necessario chiamare il servizio derattizzazione case di riposo proprio per non avere problemi gravi con gli anziani che sono ospiti, e che ovviamente si aspettano di stare in una struttura igienica e sicura al punto di vista della Salute.

Quindi, visto che già si trovano in situazioni di disagio dal punto di vista della salute non è accettabile avere a che fare in prima persona con topi che possono provocare delle malattie.

Cosa farà l'azienda quando riceverà la chiamata dal gestore della casa di riposo

L'azienda che si occupa in maniera specializzata della derattizzazione, nel momento in cui si troverà la chiamata di chi gestisce la casa di riposo, chiederà subito un sopralluogo preventivo che sarà molto utile per capire i segni del passaggio dei ratti e dei topi e per cercare di individuare i loro nascondigli.

A questo punto potrà decidere una strategia che servirà per catturare gli animali oltre a fare un preventivo all'azienda.

Quando si tratta di avere a che fare con topi e ratti sono due gli errori principali che possiamo fare: il primo è quello di pensare che tutto si risolverà senza che si intervenga chiamando l'azienda perché è solo un'illusione o comunque ancora peggio è quando si prova ad eliminare il problema comprando esche o prodotti vari che servono solo a ritardare la soluzione al problema.

Altro errore da non fare è procrastinare la chiamata all’azienda di derattizzazione perché in realtà si potrebbe potremo risolvere il problema nella maniera più indolore possibile anche dal punto di vista economico.