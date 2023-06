Uniti per il Biellese, arriva l’escursione in Baraggia a favore dell’ambiente

Nabumbo SSD con il Patrocinio dell'Ente di Gestione Aree protette Ticino e Lago Maggiore e dei comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata, Salussola, Verrone, Villanova Biellese, organizzano un evento di sensibilizzazione e azione ambientale: il Plogging della Baraggia, un'escursione sportiva semplice e adatta a tutti, per ripulire le zone più bisognose della “Savana Biellese”.

Per l’evento di sabato 10 giugno, il ritrovo è fissato in Via Castellengo, Strada vicinale Baraggia, presso il parcheggio della Riserva Naturale, dalle ore 10:00 fino alle 13:00.La “Cattedrale” promuove, come ospite della mattinata, il muralista SEACREATIVE che realizzerà un'opera artistica tramite la riqualifica di uno stabile degradato.Per ulteriori informazioni: 328.406.1330 - Massimiliano