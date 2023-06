Scoprire il Biellese camminando, si parte dal Santuario di Graglia

È stato organizzata da Terre della Lana, in collaborazione con il Comune di Graglia, la seconda tappa del progetto “Sport e Salute”, che grazie all’attività fisica, l’arte e la passione, si propone di scoprire gli angoli nascosti del Biellese.

Il programma prevede: domenica 11 giugno, presso il Santuario di Graglia, si terrà la visita guidata, alle 14. Seguirà la passeggiata nei dintorni (di circa 4 km) con sosta, per assistere alla rara esperienza dell’eco endecasillabo e la breve visita alla Casa Fiorita. Il ritorno sarà al Santuario con visita al Museo Crida. Merenda finale alle 17:30.Si ricorda che l’evento verrà cancellato in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni: www.eventbrite.it