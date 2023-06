I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 9, 10 e 11 giugno

Venerdì 9 giugno

- Biella, Palazzo Ferrero "Alla scoperta del mondo dei rapaci notturni", una conferenza a Palazzo Ferrero con LIPU Biella, dalle 21 alle 23

- Biella, Autogiro d'Italia

- Biella, Auto elettriche e mobilità sostenibile, un convegno a Biella, convegno in Strada alla Fornace alle 21

- Gaglianico, alle ore 21.00 presso l'Auditorium Comunale,"Da Venezia a Varzi...Le staffette dei Broc"

- Cerrione, inaugurazione mostra Onde d'Arte alle 16 al polivalente di Vergnasco

- Biella, alle 18,30 all'Agorà assemblea Federmanager

- Valdilana Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta, giunta alla 36a edizione

- Biella dalle 15.00 alle 19.00 a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto Woolparty

- Ponderano, alle ore 18,00 verrà inaugurato il nuovo ambulatorio comunale, sito in Via Mazzini n. 28

- Miagliano, Ex Lanificio Botto Spettacolo teatrale di e con Sandro Torella dalle 21 alle 22

- Ronco, via Roma 40, Dall'argilla al vaso, Corso base di Tornio Zen. Edizione serale il lunedì e diurna il venerdì, per la durata di 4 incontri.09 jun 2023 Orario: dalle 9 alle 12

- Biella, Archivissina: alle 18,30 tutte le realtà partecipanti si troveranno presso la Biblioteca Civica di Biella. Dalle 21.00 saranno visitabili l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano (fino alle 23,30) e l’Archivio del Seminario (fino alle 22,30); aperti inoltre l’Archivio storico del Gruppo Sella e la Fondazione Sella. Alle 20 partirà dalla Biblioteca Civica il tour guidato "La via della lana in centro città" contenuto nella webapp ArchìVie, a cura di Naturarte. La Biblioteca Civica, dopo le 20, presenterà inoltre l’originale dell’album persiano contenente le fotografie scattate da Luigi Montabone durante la prima missione italiana in Persia del 1862.

- Biella, chiostro di San Sebastiano, Microsolchi, Albert Marzinotto in occasione dell’evento “Beats under the Stars”#djset dalle 18,00 alle 00,00 Chiostro di San Sebastiano#lineup @Max Bernini Lo Zio Peter Albert Marzinotto

Sabato 10 giugno

- Mongrando, "Mongrando sport e benessere", giornata di sport per tutti

- Vigliano, presso Villa Era "SULLE ORME DEI MAESTRI", seminario

- Valdilana Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta, giunta alla 36a edizione

- Biella, Strabiella dalle ore 14 alle 20 per le iscrizioni presso la sede di Via Quintino Sella della Croce Rossa, le due partenze, alle 19 per i più piccoli e alle 20 per gli adulti.

- Andorno, 40° Torneo Giorgio Varesano, campo La Salute, dalle 9

- Crevacuore, tornano gli Scacchi Viventi, dalle 14,30 tante iniziative

- Tavigliano, palio dei rioni, pomeriggio dedicato ai bambini

- Ronco Biellese, via Roma 20, sotto la scuola dell'infanzia Ceramica Raku, laboratorio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17

- Biella, Electric day a I Faggi, evento Ford

- Casapinta, Festival dei Cori alla 34°edizione, nella chiesa di san Lorenzo dalle 21

- Biella, presso il PalaPajetta festa finale Minibasket

- Biella, ore 9-13 PALAZZO FERRERO Corso del Piazzo, seminario "Lo 0-6 come spazio comunitario: COSTRUIRE CERNIERE EDUCATIVE"

- Biella, a Chiavazza inizia San Quirico, ore 14:30, presso il Salone dell’oratorio, si terrà la giornata di chiusura attività dell’oratorio, in compagnia di ragazzi e genitori.

- Biella, 1° edizione del VESPA 50 SPECIAL PARTY giro per le Valli Biellesi e poi festa La Peschiera Eventi / Jimmy's

- Biella, a partire dalle 16 sul campo in erba sintetica di corso 53° Fanteria la Coppa del Fondo

- Lessona, area feste, pomeriggio associazione lessonese di volontariato raccoglie generi alimentari per Emilia

- Bielmonte, Oasi Zegna, Insieme, per tutti - un weekend di inclusione nel divertimento e nello sport

- Verrone, presso la palestra comunale, dalle 9.30 alle 17.30 Torneo internazionale Terra della Lana

Domenica 11 giugno

- Andorno, 40° Torneo Giorgio Varesano, campo La Salute, dalle 9

- Biella, Microsolchi, mercatino di dischi in vinile e concerti live di Dejanira e Bandberry Smoke dalle 10 alle 19 al Chiostro di San Sebastiano

- Biella, Bancarelle in centro dalle 7 alle 19,30 in piazza Vittorio Veneto

- Santuario di Graglia, Scoprire il Biellese camminando. 2° appuntamento con la Camminata che ti permette di scoprire gli angoli più nascosti del Biellese tra arte, gusto e sport!

- Salussola, Via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Oropa Giardino Botanico, Mostra di patchwork al Giardino Botanico di Oropa. Ritrovo alle ore 14 presso il piazzale di Graglia Santuario.

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa Monastero cluniacense di Castelletto Cervo visite dalle 15 alle 18

- Oropa, Visite guidate al Santuario di Oropa e alla Cupola

- Ronco Biellese, via Roma 14, Laboratorio di lavorazione dell'argilla dalle 14,30

- Pettinengo, parco di Villa Piazzo a Pettinengo (BI), xv edizione dell’evento (T)essere Insieme, organizzato dalle Associazioni Piccola Fata ODV e Pacefuturo ODV.

- Miagliano, Amici della Lana, via Vittorio Veneto, BENESSERE&BENSTARE, Giornata all’insegna del Benessere&Benstare con un focus sull’economia e la moneta alternativa. "Fotovoltaico: tipologie, scelte, libertà?" dalle 17.

- Bielmonte, Oasi Zegna, Insieme, per tutti - un weekend di inclusione nel divertimento e nello sport

- Valdilana, torneo di Bubble Football. Il ritrovo è fissato alle ore 8:45, presso Piazza Martiri della Libertà.

- Pray, ore 15:00/16:00/17:00 Fabbrica della Ruota Visita teatralizzata all’allestimento “La strada della lana” Un percorso spazio-temporale tra Biella e Borgosesia guidato da due attori di Ars Teatrando

- Campiglia, al Santuario di San Giovanni D’Andorno, Suoni in Movimento 2023: concerto I Musici di Sant’Andrea dalle 16,30

- Piatto, 72° edizione del Trofeo Squillario, Ritrovo: Centro Sportivo Comunale di Piatto - Frazione Malina H:08:30

- Pettinengo, ore 10:30, il Gruppo “Turbolenti Sordevolo” farà tappa al Museo delle Migrazioni durante l' 11° raduno Fiat 500 ed auto d’epoca, alla ricerca di luoghi interessanti presenti nel territorio biellese.

- Muzzano, "A spas per muscian", passeggiata aperta a tutti, alle 9 ritrovo presso il centro incontri di via Rivetti, dalle 14,30 sarà aperto l'ecomuseo Antonio Bertola

- Lessona, area feste, associazione lessonese di volontariato raccoglie generi alimentari per Emilia

- Mongrando, "Mongrando sport e benessere", giornata di sport per tutti

- Valdilana Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta, giunta alla 36a edizione

- Biella, 11 giugno alle 16.30 (con replica alle 18.30) a Palazzo Gromo Losa il nuovo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro” a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

- Valdilana, 12° Trail Oasi Zegna, RITROVO ore 4:00 presso CENTRO ZEGNA - LOCALITA’ TRIVERO - VALDILANA, PARTENZA ore 4:30 - 8:00 - 9:30 PREMIAZIONI ore 14:00 PER 15 KM A Seguire in base agli arrivi per le altre distanze. Organizza TRAILRUNNING VALSESSERA, per info Cell. 3407702486 Andrea Fiori

- Biella, ore 14.30 - 18.30 Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella Passeggiata Sonora e Laboratorio Immaginativo a cura di Ginevra Naldini e Marco Isaias Bertoglio

Mostre

- Pettinengo, Villa Piazzo, via G.B. Maggia 2(T)essere Insieme 2023 dalle 10 alle 17

- Biella Piazzo Mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni fino al 18/06, Orario: dalle 10 alle 19. Sedi espositive: Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario, Mostra: Legàmi, fino al 2 luglio. Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30 venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.

- Biella, via Quintino Sella 54/b, Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese, fino al 2 luglio. Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15/10. Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 12/11, Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea "E il giardino creò l'uomo". Dalle 10 alle 17