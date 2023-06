Da Max Cavallari a Beppe Braida: Una grande estate in previsione al parco commerciale Gli Orsi

Il Parco Commerciale Gli Orsi si prepara a un'estate indimenticabile, con una serie di eventi pensati per divertire grandi e piccoli. Dal 16 giugno al 5 agosto la Galleria dello shopping di Biella si trasformerà in un palcoscenico emozionante che ospiterà i personaggi più amati dai bambini, gli youtuber più seguiti della rete, ma anche incredibili Dj Set da ballare e spettacoli di cabaret con i comici più esilaranti della tv! Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed è possibile prenotare il proprio posto sul sito https://app.landto.me/orsi/.

Venerdì 16 giugno alle 18 arriva il primo, imperdibile appuntamento: il live show e meet & greet con i Dieffe Bros, i due fratelli youtuber che dopo aver superato il milione di follower sono pronti a far divertire tutti i loro fan, anche dal vivo. Domenica 25 giugno dalle ore 16 i bambini sono attesi in Galleria per incontrare Bing e Flop: i due personaggi dei cartoon passeranno il pomeriggio con i loro piccoli amici tra giochi e foto ricordo. Sabato primo luglio alle ore 17 arriveranno altri due ospiti davvero speciali: La Sabri & Pika! LaSabri, nota anche col nickname “LaSabriGamer”, è una delle regine di YouTube e nella vita fa coppia con il simpaticissimo videomaker Pika Palindromo: se vuoi conoscerli dal vivo, questa è l’occasione giusta!

Domenica 9 luglio dalle ore 20.30 tutti in pista: si balla con il DJ Set ”Voglio tornare negli anni 90”! Un appuntamento imperdibile per i nostalgici di quegli anni ma anche per tanti giovanissimi che sono cresciuti con le hit degli anni ’90. Sabato 15 luglio alle ore 20 spazio al Cabaret con lo spettacolo di Max Cavallari: lo storico componente dei Fichi d’India porterà sul palco tutti i suoi esilaranti personaggi. Ma le risate non sono finite: venerdì 21 luglio, sempre dalle ore 20, arriva Beppe Braida, il mitico conduttore del Tg di Zelig diventato famoso con il tormentone “Attentato!”. Sabato 5 agosto gran finale con uno dei personaggi più amati dai bambini e non solo, la mitica Pimpa, che farà divertire tutti con le sue dolcissime letture animate: l’appuntamento è alle 17, alle 18 e alle 19.

Dal 16 giugno al 5 agosto il Parco Commerciale "Gli Orsi" ti aspetta con un ricco programma di eventi per tutte le età: vieni a vivere un'estate magica con spettacoli, ospiti, musica e tante sorprese. Puoi scoprire il programma completo su gliorsi.it e prenotare il tuo posto: l'ingresso è gratuito! Il Parco Commerciale Gli Orsi è sulla SS 230 - Strada Trossi a Biella. Se vuoi rimanere sempre aggiornato sugli eventi e sulle promozioni del Parco Commerciale Gli Orsi puoi collegarti al sito gliorsi.it e seguire le pagine Facebook e Instagram @gliorsi_biella, sempre aggiornate e ricche di contenuti.