Windows 11: quali opportunità oggi con gli editor video?

I contenuti video rivestono un'importanza sempre maggiore in una società digitale come quella attuale, per questo risulta fondamentale imparare a modificarli a proprio piacimento al fine di creare clip coinvolgenti e creative.

Grazie agli editor video di ultima generazione è possibile intervenire sui propri contenuti in modo semplice e veloce, ottimizzandone la qualità e, di conseguenza, l'impatto sull'utente. Questi software rappresentano un aiuto concreto per chiunque abbia la necessità di modificare i propri filmati, dai content creator professionisti ai principianti.

Tra i programmi più apprezzati si distingue Wondershare Filmora, un editor video per Windows 11 che permette di apportare tantissime modifiche, usufruendo di molteplici funzionalità.

Il software, inoltre, può essere sfruttato come convertitore da audio a testo e permette anche di editare i video con le proporzioni 9:16 (che è l’aspect ratio che caratterizza i video sulla piattaforma di TikTok), nonché di aggiungere audio al video in modo rapido.



Tutti i vantaggi di utilizzare Filmora

A rendere Wondershare Filmora uno dei migliori editor video professionali è innanzitutto l’interfaccia grafica moderna e intuitiva che garantisce a ogni utente un’ottima esperienza d’uso.

Grazie alla funzionalità drag and drop, infatti, le operazioni di editing video risultano molto più semplici e veloci: i contenuti possono essere spostati facilmente in differenti punti della timeline, mentre l'importazione di audio, immagini e filmati è immediata. Il tutto per facilitare il lavoro degli utenti, siano essi professionisti o semplici appassionati, in modo da velocizzare le operazioni di editing.

Tra le funzionalità più apprezzate di Filmora è possibile annoverare la possibilità di apportare modifiche all'audio di un video. Con il programma, infatti, si può sfruttare la Sintesi vocale per tradurre la voce in sottotitoli, oppure fare esattamente il contrario, convertendo nel giro di pochi click un contenuto testuale in una voce fuori campo. Grazie alla sincronizzazione audio, invece, si potranno sincronizzare in audio e video che provengono da videocamere differenti all'interno della stessa clip in modo automatico.

Per quanto riguarda la parte di editing grafico vero e proprio, Filmora dà la possibilità di scegliere fra un ampio numero di effetti video, contenuti audio e immagini, nonché di effetti NewBlue e Boris FX.

Filmora consente anche di rimuovere lo sfondo dal video, di generare i sottotitoli in modo automatico e di utilizzare sfondi particolari grazie alla funzionalità green screen, particolarmente apprezzata da tutti coloro che producono contenuti per i social network.

In alternativa, si può usare il Ritratto AI, che permette di rimuovere lo sfondo senza usare il green screen ma aggiungendo al video altri elementi a proprio piacimento.

La rampa di velocità permette di avere pieno controllo sulla velocità del video, così da evidenziare le parti della clip più importanti o creare effetti di movimentazione molto coinvolgenti, mentre le maschere aiutano ad avere un'interfaccia ottimizzata in modo che sia più semplice sfruttare la mascheratura dei fotogrammi chiave su cui si desidera canalizzare l'attenzione degli spettatori.

La modalità istantanea, invece, consente di generare un video semplicemente partendo da un altro tipo di supporto e si tratta di una funzionalità molto apprezzata soprattutto da chi non ha particolari conoscenze nel campo del video editing, in quanto per utilizzarla non serve avere nessuna competenza specifica.



Filmora: tutte le possibilità di acquisto

Filmora rappresenta un'ottima soluzione per tutti coloro che devono editare dei contenuti video anche perché presenta varie possibilità di acquisto.

Il piano individuale prevede tariffe di 26,99 euro per tre mesi, 49,99 euro per 12 mesi e di 79,99 euro lifetime.

Il piano educational, riservato a studenti e insegnanti, costa 9,99 euro per un mese, 17,99 euro per tre mesi e 31,99 euro all'anno, mentre l'abbonamento business dedicato a professionisti e aziende ha un costo annuale che parte da 155,88 euro.

Per chi è alla ricerca di video cutter gratuiti, invece, è possibile optare per la versione di prova di Filmora, che permette di scoprire nel dettaglio tutte le funzionalità del software.



Requisiti di sistema per utilizzare Filmora

Oltre a una connessione internet, per utilizzare Filmora è necessario essere in possesso di un sistema operativo Windows 11 (o versioni precedenti fino alla settima).

Inoltre, sono richiesti un disco rigido con almeno 10 GB di spazio libero, 8 GB di RAM (che passano a 16 GB per i video in 4k e in HD), nonché grafica Intel HD Graphics 5000 o successiva.

Figurano tra i requisiti anche NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva e AMD Radeon R5 o successiva, nonché un processore Intel i3 o superiore multicore processor, 2GHz o superiore.



Perché acquistare Filmora

Filmora risulta il software ideale se si è alla ricerca di un programma per editare video facile da usare, intuitivo ma, allo stesso tempo, che presenti anche funzionalità avanzate.

Grazie a Filmora, sia chi non ha particolari conoscenze in questo campo, sia i content creator professionisti potranno avere a disposizione un catalogo ricco di elementi pronti per essere utilizzati per dare vita a video efficaci e di grande impatto.