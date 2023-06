Federmanager Biella, tutto pronto per l'assemblea annuale 2023

Federmanager Biella convoca l’assemblea annuale 2023 nel corso della quale avverrà l'approvazione del bilancio 2022. L'evento si terrà venerdì 9 giugno alle 18:30 presso l’Agorà Palace Hotel in Via Lamarmora 13a Biella.

Seguirà alle ore 19 l'incontro con gli Ospiti della serata FASI - ASSIDAI – PRAESIDIUM.L'argomento sarà la presentazione del nuovo “prodotto UNICO”. Seguirà cena sociale alle 20:30 nel Roof Garden dell’Hotel Agorà.

L'invito é rivolto a tutti gli associati con preghiera di conferma della partecipazione tramite la Segreteria in Via N. Sauro 3 Biella, oppure via mail (biella@federmanager.it) o telefonicamente ai numeri 015 2470993 o 3334697121 (anche WhatsApp)