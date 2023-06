Schianto tra auto e ciclomotore a Crevacuore, giovanissimo finisce all'ospedale di Borgosesia

Molto probabilmente è stata una mancata precedenza la causa del sinistro avvenuto ieri, alle 8, nel comune di Crevacuore.

A rimanere coinvolte due mezzi: un'auto condotta da una 33enne di Valdilana, rimasta illesa, e un ciclomotore con a bordo un 15enne della Valsessera. Proprio quest'ultimo è rimasto ferito nell'impatto; in seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.