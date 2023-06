Fa uso di stupefacenti, via la misura alternativa: 31enne portato in carcere dai Carabinieri

Un 31enne residente in Valle Cervo è stato condotto al carcere di Biella dopo la revoca della misura alternativa a cui era sottoposto. L'uomo, pregiudicato per vari reati relativi agli stupefacenti e al patrimonio, ha tenuto un comportamento non compatibile poiché avrebbe fatto uso di stupefacenti in più occasioni, come segnalato dai militari dell'Arma. Così, in ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Biella, i Carabinieri di Andorno Micca hanno tratto in arresto il biellese, poi portato alla casa circondariale di viale dei Tigli. Qui, resterà fino al 2024.