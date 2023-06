Sei un fotografo o appassionato di scatti? A Valdilana arriva il concorso per esprimere il proprio talento

“Viviamo in un territorio che offre moltissime opportunità a chi lo conosce e lo apprezza. Spesso però proprio chi lo vive non riesce a coglierne le bellezze, semplicemente perché preso dai mille impegni quotidiani. Abbiamo pensato di dare l’opportunità a tanti bravissimi fotografi, dilettanti o professionisti, di esprimere il proprio talento attraverso un concorso denominato ScattiAmo Valdilana”. Ad annunciarlo il Comune.

E aggiunge: “La fotografia, infatti, ci permette di cogliere il bello e di far conoscere gli scorci anche poco conosciuti. Vorremmo convogliare sul sito comunale e sulle pagine social le immagini del nostro territorio che spesso vediamo on-line e che raccontano meglio di tante parole le bellezze che ci circondano. Il concorso inizia oggi e terminerà il 20 dicembre 2023 Una scelta giuria ogni mese sceglierà la foto che verrà pubblicata sul sito e la pagina fb del comune. Alle fine dell’anno in corso le 13 migliori fotografie faranno parte del calendario 2024. Il regolamento e la documentazione necessari per la partecipazione si sulla pagina web del Comune di Valdilana Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo staff.valdilana@ptb.provincia.biella.it oppure telefonicamente al numero 339/2921807”.