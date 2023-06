Nuova Alba inizia una raccolta fondi

A fronte delle nuove attività programmate dall'Associazione Nuova Alba, inizia una campagna di Found Raising (raccolta fondi) che, oltre ai canali di donazione presenti sul sito www.associazionenuovaalba.org e sui nostri social.

A partire da oggi venerdì 9 giugno e per tutti i venerdì del mese ci troverete dalle 15 alle 19 con il nostro gazebo in Piazza Santa Marta (angolo via Italia) a Biella, dove potrete conoscere i nostri programmi, le nostre attività e donare, magari acquistando qualcuno degli oggetti che metteremo in vendita.

Grazie a tutti i partecipanti e vi aspettiamo numerosi!