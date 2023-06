Ultimo giorno di scuola a Cossato, inaugurato il Parco Giochi Diffuso

Ultimo giorno di scuola in Piazza Tempia questa mattina per gli allievi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cossato. L’inaugurazione delle opere del Progetto “Parco Giochi Diffuso” ha visto come protagonisti proprio loro, i piccoli studenti cossatesi.

Il progetto è stato realizzato grazie ad un contributo erogato dalla Regione Piemonte. Il parco giochi si sviluppa tra Piazza Tempia, in prossimità del Teatro Comunale e della Scuola “Leonardo da Vinci” nonché ai giardini comunali di Via Repubblica. Gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cossato, hanno partecipato, con i loro insegnanti, alla co-progettazione del parco diffuso, l’installazione dei giochi è stata curata dalla società Circo WOW.

Il progetto nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti, ma colorate linee che si fondono con l’ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi con un importante valore inclusivo, privi di qualsiasi tipo di barriere architettoniche e soprattutto basate sul gioco all’aperto. Taglio del nastro alla presenza di Chiara Caucino, assessore della Regione Piemonte con deleghe per l’Infanzia; a fare gli onori di casa il sindaco Enrico Moggio e Sonia Borin, assessore alla Famiglia del Comune.