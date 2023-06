Castelletto, la minoranza denuncia cattiva gestione dei rifiuti, FOTO

Nuova denuncia a Castelletto Cervo della minoranza in Consiglio Comunale in merito alla gestione dei rifiuti.

“Per l'ennesima volta– dichiarano i Consiglieri Fasano, Martinello e Gallotto - siamo stati contattati da alcuni residenti che chiedono di fare luce del perché la zona della raccolta del vetro e del posizionamento del bidone per gli oli esausti è sempre in condizioni pietose".

“Ci dispiace constatare la verità di questo scempio, – afferma l’opposizione - e che, nonostante gli amministratori siano stati verbalmente avvertiti più volte, nessuno prenda provvedimenti. Il fatto sconcertante è che questa zona è adiacente al palazzo comunale e nessuno muove un dito. I cittadini trovano questa situazione scandalosa. E’ possibile che mai nessuno se ne sia accorto o lamentato?”.

“Noi – continua la minoranza - siamo portavoce di quasi il 40% degli abitanti, ed alcuni di loro vorrebbero inviare un messaggio al Sindaco Giletti: “Vede Signor Sindaco, secondo il nostro parere amministrare un comune non è semplice, però girarsi dall'altra parte non lo accettiamo. Richiediamo un intervento urgente nel mettere in sicurezza la zona per evitate che qualcuno si faccia del male. Davanti al municipio questo schifo non deve esserci””.

“Da Sindaco – replica Omar Giletti - sono arrabbiato e indignato per il susseguirsi di questi fenomeni di inciviltà legati all’abbandono di rifiuti. Fenomeni che purtroppo vanno avanti da anni, con i quali ci scontriamo ormai quasi quotidianamente e che sappiamo coinvolgere l’intero territorio, non solo Castelletto".

“Solo qualche mese fa - continua il primo cittadino - il Comune ha eseguito una pulizia di rifiuti abbandonati, probabilmente da tempo, in altre aree meno in vista, e purtroppo sono arrivate nuove segnalazioni che stiamo cercando di gestire con azioni di recupero e smaltimento che comportano costi che inevitabilmente ricadono sulle casse comunali, e quindi sui cittadini. Anche in spazi dove spesso interviene il cantoniere la pulizia dura appena 24 ore: impossibile tollerare il comportamento incivile di alcun, forse troppi".

Il Comune sta cercando soluzioni. “Nell’area vicino al Municipio, ad esempio, - spiega Giletti - pensiamo ad una ricollocazione che potrà avvenire solo al termine dei lavori di riqualificazione che stanno coinvolgendo il centro paese. Molti cittadini, passeggiando, raccolgono immondizia gettata per strada, sui marciapiedi o lungo i sentieri. Oppure si infilano i guanti per buttare rifiuti in vetro lasciati a terra vicino alle campane di raccolta. Sono la cittadinanza attiva a cui va il mio grazie e di tutta la comunità. La battaglia di contrasto a questi comportamenti dannosi all’ambiente, alla salute e al decoro urbano va condotta insieme. Per questo invito i cittadini a segnalare situazioni di questo tipo in modo tempestivo e che aiutino soprattutto all’individuazione dei responsabili per sanzionarli”.

“Alla minoranza – conclude Giletti - dico di unirsi in questa battaglia di civiltà, evitando polemiche dai toni che sembrano legittimare l’abbandono di rifiuti perché tanto chi deve pensare a ripulire sono il Comune e il Sindaco. Questo è un messaggio totalmente sbagliato e inaccettabile! La bellezza e il decoro del nostro territorio dipendono dai comportamenti di tutti noi, da un maggiore senso civico e da un cambio culturale”.