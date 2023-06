Alluvione in Emilia Romagna, rientrati a Biella i volontari della Protezione Civile FOTO

Alluvione in Emilia Romagna, rientrati a Biella i volontari della Protezione Civile

Paolo Tremolada e Susi Gazzera, volontari della Protezione Civile di Biella, sono rientrati a casa nei giorni scorsi dopo essere partiti, insieme ad altri, il 30 maggio con destinazione l’Emilia Romagna. Sono stati a Faenza nell’area in cui operava il personale della regione Piemonte che ha spalato fango, liberato abitazioni private e le vie, rendendosi ben conto delle difficoltà che stanno incontrando le popolazioni colpite dall’alluvione. Il fango solidificato risulta infatti molto difficile da eliminare e il sistema fognario risulta completamente fuori uso, per cui l’acqua fa fatica a defluire.

“Addolorati per il dramma che ha colpito l’Emilia Romagna ed esprimendo vicinanza alle popolazioni colpite, siamo lieti che i volontari della Protezione Civile di Biella siano potuti intervenire in loro aiuto, in collaborazione con il Coordinamento della Protezione Civile del Piemonte, grazie alla convenzione stipulata pochi mesi orsono dal Comune di Biella con la stessa” dice l’assessore alla Protezione civile Marzio Olivero.

Nella prossima partenza della Colonna Mobile della Regione Piemonte con altri volontari del Coordinamento Territoriale di Biella prevista per domenica 11 giugno ci sarà un altro volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Biella: si tratta di Roberto Grossi, che si fermerà in Emilia Romagna fino a sabato 17 giugno.