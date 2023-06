"Magari se Chiavazza ritornasse comune"...un lettore, FOTO

Buongiorno, sono un cittadino di Biella Chiavazza che ogni giorno si reca a Vigliano biellese. Noto con rammarico che la nostra decantata città, nota anche con l'appellativo "Biellezza', denota dei segni di decadimento e incuria. Il confronto con Vigliano biellese è impietoso, e non soltanto tra aiuole e rotonde. Allego delle fotografie di via Milano, per evidenziare quanto affermo.

Ci sono sicuramente responsabilità diverse: Comune, privato, IACP, Industrie petrolifere. Credo che chi di dovere debba fare pressione sui responsabili per risolvere i problemi. Magari se Chiavazza ritornasse comune....Potrebbe essere la soluzione?Grazie per l'attenzione