Biella, sciopero di 4 ore per tutti i dipendenti ATAP: ecco quando

"Il Giorno 30 maggio 2023 le Scriventi Segreterie Sindacali e le RSU si sono incontrate in Prefettura a Biella alla presenza del Vice Prefetto e del Presidente di Atap spa per espletare la seconda fase della procedura di raffreddamento. Le OO.SS. e le RSU hanno ribadito al tavolo la necessità di un incremento dell’integrativo attuale (scaduto nel 2021) di almeno 220 mila euro, per poter dare un minimo segnale di riconoscimento economico a lavoratori che, negli ultimi 10 anni hanno visto inesorabilmente calare il loro potere salariale nonostante svolgano quotidianamente un lavoro di qualità e responsabilità.

Di contro da parte di Atap è emerso che, in questa fase, non dispone di elementi certi da portare al tavolo di conciliazione per un’offerta concreta alle Segreterie Sindacali; quindi allo stato attuale non può che rimanere formalizzata la proposta di un accordo ponte con incremento di circa 105 mila euro, destinati in parte come buono pasto per i dipendenti al valore nominale di 26 euro mensile cioè 0,96 centesimi al giorno a presenza. Il Vice Prefetto non percependo pretestuosità nella richiesta sindacale, poiché misurata in una differenza di soli 100.000 euro circa tra richiesta e offerta, ha proposto un eventuale accordo dilatorio nel quale entro tre giorni dall’approvazione del bilancio previsto per il 29 giugno, la Società si sarebbe dovuta impegnare a convocare le OO.SS e proporre un’intesa con contenuti sufficienti ad accontentare le richieste della controparte.

Le OO.SS non rilevando concretezza nella disponibilità Aziendale nel prendere impegni neanche in ottica di un eventuale accordo dilatorio non hanno ritenuto opportuno trovare un’intesa a queste condizioni. Quindi preso atto della chiusura in maniera negativa anche della seconda fase della procedura di raffreddamento le OO.SS sono costrette a proclamare uno sciopero di 4 ore di tutti i dipendenti ATAP spa per il giorno 23 giugno 2023 per il loro diritto al rinnovo del contratto integrativo di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.