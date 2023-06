“Auto sfrecciano a grande velocità e vegetazione invade strada” le segnalazioni di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho visto la segnalazione di un lettore in merito alla vegetazione incolta di Strada della Nera. Anch'io volevo segnalare all'amministrazione comunale, il problema di questa vegetazione che si trova in Strada Barazzetto/Vandorno, di fronte all'incrocio di Strada della Nera, scendendo verso il Barazzetto, e nel quartiere Barazzetto. Purtroppo entrambi sono molto pericolosi perche' si stanno allargando sulla carreggiata stradale. Chiedo ai responsabili comunali, di intervenire al più presto, per evitare che la situazione peggiori. Desidero anche far presente che lungo la via le auto sfrecciano a tutta velocità”.

