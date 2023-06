Pollone, 5° memoriale Enrico Leone all'insegna della solidarietà

Il memoriale Enrico Leone quest’anno giunge alla 5 edizione e vuole essere ancora una volta strumento di SOLIDARIETA’. I proventi della manifestazione, saranno devoluti in beneficenza tramite proloco alle popolazioni della Emilia e Romagna.

L’appuntamento è organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune di Pollone. Come sempre l’evento abbina la passione per le auto storiche con la volontà di lasciare un piccolo segno di collaborazione verso i meno fortunati.

Questo il programma di domenica 25 giugno: alle 08,15 raduno dei vari modelli di auto partecipanti a Pollone presso il parcheggio del Parco della Burcina per le verifiche e una piccola colazione. Alle 09,00 circa, Marcella Leone Madrina dell’evento benefico, darà il via ad un appassionante tour che toccherà varie località del biellese con passaggio al centro commerciale gli ORSI di Biella per la presentazione delle vetture e degli equipaggi, a seguire verso Verrone e Pralungo. Le auto saranno parcheggiate in mostra statica nel parcheggio del cimitero fino alle 12,30.

La mattinata si concluderà con il ritorno delle auto presso Pollone dove, nel parcheggio Parco Burcina, saranno anche qui a disposizione dei visitatori mentre, gli equipaggi si troveranno in piazza San Rocco.