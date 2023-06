Piemonte Ginnastica, oltre 50 atlete per il saggio di fine anno sportivo

Lunedì 5 giugno si è svolto, presso il PalaPaietta, il saggio di fine anno sportivo della ASD Piemonte Ginnastica. Più di cinquanta le ginnaste presenti con qualche defezione per malattia.

Ospite dell’evento Luca Monteleone, Presidente del Panathlon Club Biella che, insieme alla direttrice sportiva Donatella Eterno e alla consigliera Silvia Barbera, ha introdotto il decalogo dei doveri del genitore nello sport, carta del Panathlon International che, assieme alla carta dei diritti dello sportivo, indica la via corretta verso uno sport fatto di valori e di fair play. “…non chiederò quanti goal abbia segnato o quanti record abbia battuto, ma se si è divertito…” Chiude così il decalogo, restituendo allo sport la sua vera connotazione ludica.

Sotto la direzione artistica dello staff tecnico, composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e Filomena De Lucia sono poi iniziate le esibizioni, tra esercizi di gara principalmente della serie D, campionato a cui l’associazione ha partecipato nel corso dell’anno, e coreografie suggestive e divertenti, coinvolgendo tutte le ginnaste, di età dai tre ai diciotto anni. Una delegazione è in preparazione per le fasi nazionali della FGI, la Ginnasta in Festa, che si svolgeranno a Rimini a fine mese. Per i corsi l’appuntamento è a settembre, mentre proseguono gli allenamenti dell’agonismo.