Biella Corse presente in forze al 59° Rally delle Valli Ossolane

Si corre questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 giugno, il 59° Rally della Valli Ossolane. Una gara molto attesa e, come sempre, con “numeri” (al via ci sono 29 R5, 1 WRC e tanti equipaggi di alto livello!) davvero importanti. “La presenza di Biella Corse è consistente” racconta il Presidente e “Team Manager” della Scuderia, Alby Negri; “il Valli Ossolane è un rally che sentiamo molto, anche perché siamo "ossolani" da circa 13 anni e quindi questa è una gara che abbiamo nel cuore!”.

I primi “Biella Corse” a prendere il via saranno, con il numero 3, Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, al via con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) della Gima Autosport. “Fabrizio è uno degli idoli di questo rally: è un pilota di casa e il Valli Ossolane l'ha già vinto nel 2018 con una Skoda Fabia R5 e nel 2010 con una Peugeot 207 S2000. E’ molto forte e ci aspettiamo grandi cose da lui!”. Poco dopo, con il numero 16, partiranno Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, in gara con un’altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). "Daniele è un “ossolano a margine”, perché è di Canobbio, e quindi anche lui conosce bene la gara. Sono anche loro molto forti e qui in Val d’Ossola hanno sempre ben figurato”. Prima di cambiare categoria, Negri ricorda che al Valli Ossolane non ci sarà Pierangelo Tasinato, fermato in questa occasione da un piccolo problema di salute.

Elenco iscritti alla mano, il successivo equipaggio della Scuderia a prendere il via sarà, con il numero 43, quello composto da Emanuel Comparoli e Marco Bevilacqua, al via con una Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600). Quindi, a seguire, con il numero 56 partiranno Patrich Chironi e Joly Yannick, alla guida di una Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3); con il numero 92 tornerà a gareggiare Fausto Ingignoli, con Thomas Trombetta, con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe R2B); con il 159 partiranno, prima volta come Biella Corse, gli ossolani Michele Giovanola e Francesca Belli, con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2); con il 166 gareggeranno Manuel Cerutti e Andrea Viola, su Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2); ancora, con il numero 171 partiranno Vincenzo Fiumanò e Robeto Marsero, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) e con il numero 178, Andrea Bertoli ed Edoardo Bertella, al via con una Fiat Seicento Sporting (gruppo RC6N, classe A0).

Non è finita qui. In gara ci saranno anche tre navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. Luca Pieri sarà con Massimo Marasso su sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 8; Ilvo Rosso affiancherà Lorenzo Cerutti sulla Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe N3) numero 113; e infine Gabriele Meloni navigherà Stefano Blessent sulla Peugeot 208 GTI (gruppo RC4N, classe Rally 4). La gara, organizzata dalla New Turbomark, partirà da Malesco (VB) alle 16,31 di sabato 10 dove terminerà domenica 11 a partire dalle 18,01. In programma ci sono sette prove speciali, di cui una, la “DomoBianca 365” (di 9,70 chilometri) si correrà nel pomeriggio di sabato. Le altre, che verranno affrontate tutte di domenica, saranno due passaggi sulla “Montecrestese” (di 4,80 chilometri), sulla “Canobina” (di 15,00 chilometri) e sulla “Crodo” (di 9,50 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 381,48 chilometri, di cui 68,30 in prova speciale.

E’ andata in scena sabato scorso, nel Circuito Este Off Road di Vighizzolo (Padova), la prima prova della stagione del nuovo Campionato Italiano Velocità su Terra "Gravel Challenge", che ACISport ha affidato alla BMG Motor Events di Monforte d'Alba (Cuneo), già organizzatrice della serie invernale Ice Challenge Al via due piloti Biella Corse, Davide Negri e Alessandro Negri, padre e figlio: il papà alla guida del suo Proto Hosek (gruppo 5, categoria Super Buggy); il figlio al via con la sua Subaru Impreza (gruppo 2, categoria Tax). Al termine di una gara molto problematica, hanno chiuso entrambi al terzo posto della propria categoria.

"Diciamolo pure” racconta Alessandro al termine “non abbiamo mai tribolato così tanto per fare una gara! Io ho vinto due manche e, a quel punto (tanto non mi serviva, sarei comunque partito per primo nella finale), ho deciso di saltare la terza per "preservare" la macchina. Avevo infatti qualche problema con la temperatura dell'acqua e ho preferito non rischiare. E’ andata male lo stesso! Partita la finale, due curve e ho rotto il cambio! A quel punto mi sono dovuto fermare, vanificando tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. Sono stato classificato in terza posizione ma avrebbe dovuto andare meglio!".

Questo per quanto riguarda la gara di Alessandro. A Davide, però, non è andata meglio. “Mio papà ha fatto bene buona parte della prima manche ma proprio sul finale ha rotto un pezzo della trasmissione. Abbiamo lavorato mezza giornata per sistemare la macchina, saltando una manche perché non siamo riusciti a metterla a posto per tempo. Niente da fare, poco dopo il via della terza manche ha rotto di nuovo! A quel punto ha fatto la finale con la macchina sistemata alla meglio (due sole ruote motrici anziché quattro) e, grazie anche alle rotture di altri, è comunque riuscito a fare terzo, come me! Speriamo nella prossima!”.

Il Campionato proseguirà ora con la prova di Volta Mantovana (MN), che si correrà il 22/23 luglio; poi, a metà settembre, di nuovo Vighizzolo d'Este (PD).