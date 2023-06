Fratelli d'Italia, è in corso la campagna di tesseramento per l’anno 2023

La Federazione Provinciale di Biella promuove la “24 ore del Tesseramento”, FdI sarà presente a Biella in Piazza Santa Marta sabato 10 e domenica 11 giugno. Sempre a Biella presso la Sede Provinciale in via Italia 13, dalle ore 19:30 di sabato 10 alle 09:00 di domenica 11 giugno. È possibile tesserarsi anche in modalità on line collegandosi al sito nazionale di Fratelli d’Italia web.tesseramentofratelliditalia.it

Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini spiega perché aderire a Fratelli d’Italia: “In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione nette. Fratelli d’Italia è un partito con una grande storia e una chiara identità, un partito serio, coerente, che guarda al futuro, un partito proiettato sulle grandi sfide. Fratelli d’Italia sa interpretare al meglio le istanze degli Italiani. Siamo soddisfatti del lavoro sin qui svolto, conto di coinvolgere molti di coloro che non si sono mai impegnati in politica, nella convinzione che la chiarezza , la coerenza e la serietà del nostro progetto politico possa essere la casa di tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra e ai 5stelle. Aderire a FdI per condividere valori, progetti e obiettivi. Siamo dalla parte degli Italiani, siamo orgogliosi di sentirci italiani!”.