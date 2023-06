Woolscape, Il Paesaggio della Lana nel Biellese, FOTO

Dopo lo scorso fine settimana che ha preso avvio la nuova stagione della Rete Museale Biellese, progetto che coinvolge quarantasei differenti realtà museali del territorio, Woolscape prosegue con il suo ricco calendario di eventi.

Di seguito tutte le iniziative in programma per il mese di giugno:

VENERDI’ 09 GIUGNO

dalle 15.00 alle 19.00

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Woolparty

L’evento di Woolscape dedicato ai giovani. Il woolparty sarà un evento aperto al giovane pubblico di BAM - Biella Arte e Musica, festa di fine scuola organizzata dai ragazzi e dalle ragazze del territorio. La manifestazione sarà un'occasione unica, e vedrà la partecipazione di migliaia di giovani.

Un percorso immersivo a tema lana: coloro che vorranno immergersi, curiosare, assistere o partecipare all'iniziativa affronteranno diverse prove tratte dalle scene del film, dalla storia del territorio e dell'arte, e metteranno alla prova i loro talenti nascosti. L’evento è un incontro tra cultura locale, arte e pratiche di partecipazione, combinando creatività, tecnologia e performance artistiche, come il ballo nel maxi-poncho di lana condiviso. Una bellissima opportunità per divertirsi mettendo alla prova i propri talenti grazie al fascino e alla storia della protagonista della manifestazione: la lana.

DOMENICA 11 GIUGNO

ore 15:00/16:00/17:00

Fabbrica della Ruota

Visita teatralizzata all’allestimento “La strada della lana”

Un percorso spazio-temporale tra Biella e Borgosesia guidato da due attori di Ars Teatrando

DOMENICA 18 GIUGNO

Lanificio di Miagliano e Villaggio Operaio

Escursione storico-naturalistica sul sentiero che da Miagliano sale alla frazione Oneglie di Sagliano Micca, con Matteo Negro guida escursionistica ambientale e biologo. Lungo la passeggiata animazione musical-teatrale a cura di Manuela Tamietti e Simona Colonna.

In collaborazione con Storie di Piazza Aps, Biella The Wool Company, Comune di Miagliano e Amici della Lana Aps

SABATO 24 GIUGNO

dalle 15.00 alle 18.30

Manifattura Lane Borgosesia

Il pubblico, a gruppi di 20-25 spettatori alla volta, viene guidato da due attori di Teatrando a visitare il primo cortile, gli uffici e i locali di rappresentanza dell’azienda, fondata dai fratelli Antongini nel 1850, e a conoscerne la storia, dall'origine sino ad oggi.

SABATO 24 E DOMENICA 25 GIUGNO

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Arte al Centro

Arte al Centro è la rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale. Il 25 giugno, in occasione del 90esimo compleanno del maestro Michelangelo Pistoletto e della 25esima edizione della festa di Cittadellarte, sono in programma numerosi eventi, alcuni di questi targati Woolscape: pàs.so/ Presentazione dell’installazione che riproduce il Woolscape sonoro con gli artisti Ginevra Naldini e Marco Isaias Bertoglio; Installazione The Golden Age con presentazione della curatrice Gabi Scardi e performance Splendore Neolitico dell’artista Matteo Nasini.

Woolscape è il progetto nato nel 2022 dalla collaborazione di tre realtà biellesi DocBi, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Associazione Fatti ad Arte, allo scopo di raccontare e valorizzare il “patrimonio” culturale e paesaggistico biellese, attraverso la storia dell’interazione di due elementi: l’acqua e la lana. Questo intreccio è la narrazione del territorio biellese e ne definisce il patrimonio architettonico, le risorse culturali e naturalistiche, il sistema produttivo, le eccellenze artigianali, i borghi, i sentieri e i percorsi.

Dopo una prima annualità dedicata all’avvio del progetto, alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione di attività divulgative ed esperienziali, ora i partner sono al lavoro per la seconda edizione, puntando al consolidamento delle attività già avviate e alla creazione di nuove opportunità per il territorio.

In questa fase il cuore del progetto si espande e diventa motore di tutto il territorio attraverso un lavoro costante di stimolazione e coinvolgimento del pubblico che, partendo dalla Cabina di Regia del progetto, si estende agli “HUB”, che rappresentato “il fare” del progetto e sono i luoghi, disseminati sul territorio, che raccontano e fanno sperimentare il paesaggio della lana sia attraverso attività dirette, sia attraverso il coinvolgimento di altre realtà di riferimento, e si consolida con l’inserimento di Viaggi e Miraggi, nuovo partner da quest’anno.

Il progetto Woolscape è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.