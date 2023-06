ViVigliano 2023: si parte con il primo weekend in Piazza Martiri, venerdì 9 giugno con l'evento: "Galileo in Piazza".

Il programma prevede dalle 18 alle 19.30 spettacolo a cura della Scuola dell'Infanzia; dalle 19,30 in poi: Ristorazione a cura della Pro Loco di Vigliano B.se; sempre dalle 19,30 in avanti: "Galileo in Piazza" - DJ SET in consolle Dj Trope - cocktail, animazione e gadget a cura di Galileo Biella. Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso libero.