Suoni in Movimento 2023: Concerto Italiano con i Musici di Sant’Andrea

Dopo il successo dell’anteprima del 21 maggio scorso a Villa Ca’ Bianca di Salussola con Vivaldi e l’Ensemble dell’Orchestra Classica di Alessandria nel magico connubio fra musica, vino e cultura del territorio, prosegue domenica 11 giugno l’avventura de il Concerto Italiano di Suoni in Movimento 2023 ed entra nel vivo del calendario che si svolge nelle sedi della Rete museale biellese approdando a Campiglia Cervoal Santuario di San Giovanni d’Andorno con L’Arte del Suono italiano e il suo rappresentante per eccellenza: Giuseppe Tartini, altrimenti detto “il perfetto musico”. Protagonista un ensemble di pregio: i Musici di Sant’Andrea, solisti Guido Rimonda al violino e Camilla Patria al violoncello. Un gruppo che nasce dalla Camerata Ducale e si arricchisce di giovani di straordinario talento.

“Il Santuario di San Giovanni è un luogo molto suggestivo e dall’acustica molto favorevole per dar voce alle sonorità che hanno reso celebre la scrittura di Tartini.” Il musicista a cui il diavolo in persona avrebbe insegnato a suonare perchè, secondo i contemporanei del compositore originario dell’allora Repubblica di Venezia, tanto raffinato virtuosismo non aveva, come si suol dire, “nulla di umano”...

In programma alcuni dei capolavori di Tartini: la Sinfonia in Re maggiore GT 5.D01, la Sonata concertante per archi in Re maggiore, la Pastorale per violino e archi, il Concerto per violoncello e archi in Re Maggiore,e ovviamente un brano emblematico come Il trillo del Diavolo per violino e archi.

Programma della giornata

Ore 15.30 visita guidata al Santuario di San Giovanni d’Andorno.

Ore 16.30 concerto I Musici di Sant'Andrea Solisti:Guido Rimonda violino Camilla Patria violoncello Giuseppe Tartini (1692 – 1770)