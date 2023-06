Serata di premiazioni al Liceo Sella

Mercoledì sera nella scuola di via Addis Abeba, al Liceo Sella, si è svolta la premiazione degli studenti del Liceo "G & Q. Sella" che si sono distinti in premi e concorsi letterari in Italiano, Latino, Greco e Filosofia durante l'anno o che hanno conseguito le certificazioni linguistiche nelle lingue classiche.

Nell'immagine gli studenti, uno per ogni quinta dell'istituto, che hanno ricevuto un riconoscimento interno dall'istituto per aver svolto la migliore prova scritta di Italiano nella simulazione della prima prova dell'Esame di stato.

A ricevere il cosiddetto l'ex premio Tonelli per Italiano sono stati della classe VA N. Billia, della VB: A. Debernardi, della VC: C. Gualtierotti, della VD. C. Gilardi, della VE T. Pilan, VF A Robino, VG: M. Bevilacqua, VH M. DI Matteo, VM G. Giusti.

Hanno invece ricevuto e l'ex premio Cremona 5A Noemi Billia, 5B Marco Milanello e 5M Gaia Janutolo Gros.