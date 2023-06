Sensografie, domenica a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, una passeggiata sonora

Siamo felici di invitarvi nuovamente a partecipare domenica 11 giugno alle ore 14.30 a Sensografie, una passeggiata sonora ed esperienza laboratoriale organizzata intorno all’ascoltare, il camminare e il sentire. L'evento è organizzato nell'ambito di UNIDEE residency programs di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

Nonostante prenda il nome di Passeggiata Sonora, essa non si limita al senso dell'udito. Il workshop si concentra sulla capacità che i nostri corpi hanno di rilevare e registrare informazioni, utilizzando i nostri sensi come strumenti di ricerca. Le partecipanti sono invitatə a camminare, esplorare e sostare lungo un sentiero urbano raramente percorso a piedi. In questo contesto specifico, la passeggiata sonora è uno strumento ideato al fine di abitare e occupare collettivamente gli spazi dell’Est Urbano di Biella, con il desiderio di facilitare un dialogo tra lə cittadinə e il futuro di quest’area.

La seconda fase del pomeriggio consiste in un Laboratorio Immaginativo che dà il via libera a percorsi creativi scaturiti dall’esperienza della passeggiata. Sei diverse Stazioni Immaginative invitano lə partecipanti a ingaggiare la loro immaginazione attraverso il disegno, il modellaggio, il giornalismo creativo, la narrazione, la composizione musicale e il film. Nessun tipo di formazione o conoscenza è necessaria e tutte possono partecipare liberamente.

Prenota la tua partecipazione: https://www.eventbrite.co.uk

Programma:

14:30 Ritrovo nel cortile interno di Cittadellarte, davanti alla Caffetteria Bistrot Le Arti.14:45 Introduzione al laboratorio Sensografie.15:00 Inizio passeggiata sonora.Partenza da CittadellartePrima fermata: passeggiata dell’ex ospedale,Seconda fermata: via CernaiaTerza fermata: Cassia da Mort (le due palazzine abbandonate sul parcheggio di via Cernaia)Quarta fermata: spiazzo tra Ex Lanificio Rivetti e Biver BancaQuinta fermata: Giardino Unione Italiana Ciechi, il bike park16:00 ritorno verso Cittadellarte16:30 Arrivo a Cittadellarte spazio Sala UNIDEE e merenda16:45 - 18:30 Presentazione Laboratorio Immaginativo e fruizione libera delle stazioni laboratorialiIn caso di maltempo l'iniziativa avrà comunque luogo.