Pettinengo, ritorna “(T)essere Insieme” alla 15a edizione

Domenica 11 giugno, nella splendida cornice del parco di Villa Piazzo a Pettinengo (BI), si terrà la XV edizione dell’evento (T)essere Insieme, organizzato dalle Associazioni Piccola Fata ODV e Pacefuturo ODV.

Dopo due anni di pausa si riprende con questa edizione nuovamente caratterizzata dal ritorno della Fiera mercato dell’artigianato tessile, che vedrà protagonisti espositori e artigiani provenienti da diverse regioni italiane, a partire dalle ore 10:00.

Durante la giornata si terranno laboratori didattici per i più piccoli, alle ore 15:30 ci sarà la presentazione de “Il Fiore della Contentezza”, in collaborazione con la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo. Durante il corso della giornata sarà possibile visitare la sede dell’Associazione Piccola Fata e la mostra fotografica temporanea “Il popolo silenzioso”, di Tiziano Fratus, allestita all’interno della Villa. La giornata si concluderà alle ore 17:00 con pane e marmellata per tutti i bambini e la possibilità di godere delle note del pianoforte del Maestro Riva, grazie all’iniziativa “Villa Piazzo in Musica”.

La manifestazione sarà annullata in caso di maltempo ad eccezione della rappresentazione dei bambini.