23-25 giugno a Veglio c'è la Festa Patronale di San Giovanni

La festa si aprirà Venerdì 23 alle ore 19,00, quando, in collaborazione con Biella Running, ci sarà la 11à Edizione della corsa podistica non competitiva denominata “Su e giù par an Vej” (Su e giù per Veglio), che si snoderà principalmente tra le strade comunali ed i sentieri che attraversano Veglio, mettendo alla prova, proprio per la particolarità del percorso che prevede molti sali e scendi, fiato e gambe di tutti i partecipanti che, alla fine della corsa, potranno poi riprendersi con il Pasta

Tra i piatti più particolari, proposte come piatto speciale della serata di Venerdì e disponibili poi tutte le sere, da qualche anno a Veglio ci sono le TIGELLE, che nonostante non siano un piatto tipico piemontese, sono disponibili sia in versione salata, in accoppiamento a salumi e formaggi, sia in versione dolce ripiene di marmellata o nutella, in entrambi i casi si consiglia di accompagnarle con un ottimo bicchiere di Lambrusco di Modena, il vino delle tigelle per antonomasia.