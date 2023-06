Buche lungo le strade a Biella, il comune mette in campo più personale

Questo nella foto è il bitume a freddo istantaneo appena arrivato nel magazzino del Comune di Biella.

Tra segnalazioni arrivate agli uffici e note che sono state prese a seguito dei monitoraggi effettuati dal personale, sono diversi gli interventi da fare per ripristinare il manto stradale danneggiato dal maltempo di queste settimane. E, non a caso, per cercare di porre rimedio nel modo più celere possibile, il Comune ha anche rafforzato il personale addetto arrivando a impiegare altri due cantonieri oltre all'operaio specializzato Vassallo.