AccompagnaMenti, l'ultimo appuntamento si è svolto a Cavaglià

Come esordiscono le demenze, quali sono i sintomi che devono far salire il livello di attenzione? E quali sono i servizi alle persone con demenze che il territorio biellese offre per supportare chi se ne prende cura? Se ne è parlato mercoledì 31 maggio nel corso di un incontro pubblico che AMA Biella ha organizzato a Cavaglià nell’ambito del progetto AccompagnaMenti.

Per l’organizzazione della serata, che si è svolta nella Sala Convegni dell’Edificio Aquila, è stata preziosa la collaborazione dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica Bertolini. Durante l’incontro si è affrontato anche il tema dell’ictus cerebrale - e quindi delle demenze che insorgono come sua conseguenza - grazie all’intervento delle dottoresse Maurizia Montanaro e Franca Giovagnini per l’associazione A.Li.Ce Biella (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) che è parte della rete di progetto.

Il Catalogo dei Servizi per le persone con demenza può essere consultato e scaricato gratuitamente online al link https://www.mentelocalebiella.it/catalogoservizidemenze/

L’incontro a Cavaglià rientra in un ciclo di serate informative che proseguirà a giugno a Mongrando il 28 e a Valdilana il 30 per poi riprendere in autunno.