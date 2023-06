Strada della Nera a Biella, per un lettore "una selva oscura", FOTO

Strada della Nera a Biella, per un lettore "una selva oscura"

Buongiorno, io per andare a lavorare percorro tutti i giorni Strada della Nera a Biella, solo che devo dire che in questo periodo è terribile. Capisco che piova sempre ed è difficile procedere puntuali con i tagli, ma questa strada in particolare sembra diventata una selva oscura, ci sono tutte le fronde delle piante che finiscono sul parabrezza dell'auto. Se qualcuno potesse fare qualcosa, grazie, mi sembra che la situazione sia davvero critica.