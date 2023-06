Karting: Ottimo risultato per Leonardo De Grandi a Lonato del Garda

Weekend positivo per Leonardo De Grandi a Lonato del Garda in occasione della quarta prova di coppa Italia sul circuito South Garda Karting. Il portacolori della scuderia Rally & co, attualmente in testa al campionato assoluto minikart, ha dovuto tirare fuori il meglio di sé per trovare il st up giusto, su di una pista in continuo cambiamento a causa delle condizioni meteo che hanno reso molto impegnativa la giornata di gara. Qualifiche concluse in seconda posizione assoluta e gara 1 terminata sul secondo gradino del podio; nella gara finale dopo una lunga battaglia il piccolo di Postua agguanta nuovamente la seconda piazza alla quale pare abbia fatto l'abbonamento in questo weekend.

Prossima gara in programma per il campionato kartsport circuit a Cremona il 25 giugno prossimo