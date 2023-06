Al Biella Jazz Club Biella Jazz Club Blaiotta, Goloubev, Zanoli

Ultimo appuntamento per la stagione 22/23 del Biella Jazz Club giovedì 8 giugno alle ore 21,30 nella storica sede di Palazzo Ferrero con il trio Blaiotta, Goloubev, Zanoli.

Danilo Blaiotta al pianoforte, Yuri Goloubev al contrabbasso e Marco Zanoli alla batteria, un trio di musicisti apprezzati in tutto il mondo il concerto di chiusura della stagione.

Nel corso della serata verranno presentati alcuni brani dagli album in trio "Departures" (2020, premiato tra i migliori 10 album jazz al mondo in Giappone) e "The White Nights Suite" (2021, da Musica Jazz come uno dei più interessanti album dell'anno).

Per martedì 13 è prevista la festa di chiusura con la tradizionale Jam Session, nella pausa estiva il Biella Jazz Club curerà, come ogni anno, la programmazione della rassegna “Jazz Summer” al Torchio nella caratteristica piazzetta del Ricetto a Candelo.

La stagione 22”23 è stata finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella “ Assessorato alla Cultura”.