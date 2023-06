I sapori biellesi vanno in televisione

Il territorio biellese e le sue eccellenze sono al centro di due servizi che andranno in onda sulle reti Mediaset. Il primo, girato nei mesi scorsi, sarà trasmesso su Studio Aperto Mag (Italia 1) venerdì 9 giugno a partire dalle 19. Ha per tema due salumi tipici: la Paletta Biellese e la Mucroncina di Pezzata Rossa d’Oropa. A guidare il giornalista Beppe Gandolfo alla scoperta di questi sapori sono Alberto Mosca e Ivan Riva di Mosca1916, storica macelleria e gastronomia nel cuore di Biella.

La troupe Mediaset ha filmato nei laboratori di Mosca la preparazione della Paletta fatta a partire dalla spalla di maiale pesante piemontese, salata con un mix di sale, erbe e spezie, stagionata e infine cotta due volte per rendere il sapore più rotondo. Per la Mucroncina, bresaola biellese esclusiva di Mosca1916, si è partiti dai pascoli di Mongrando, dove Giulia Guglielminotti Ghermot alleva i capi di Pezzata Rossa d’Oropa. Come per la Paletta, le telecamere hanno documentato tutta la preparazione, dalla concia con sale, erbe e spezie fino alla legatura e alla stagionatura. Per entrambe le specialità, non è mancata una degustazione, in abbinamento a un vino del territorio come il Coste della Sesia rosso Tenute Sella di Lessona.

Proprio in questi giorni, la troupe di Mediaset è tornata nel Biellese, questa volta per andare alle origini di alcuni prodotti lattiero caseari che provengono dalle nostre montagne. Nell’azienda agricola di Arcangelo Rosso Baietto, a Netro, Gandolfo ha condotto i suoi telespettatori nel cuore della produzione del Burro d’Alpeggio Presidio Slow Food e della Toma di Pezzata Rossa d’Oropa. Questi due prodotti sono il frutto di una sapienza antica che aveva già anticipato il tema - oggi estremamente attuale - della sostenibilità. Nel processo di produzione, infatti, nulla va sprecato. Il latte di Pezzata Rossa viene lasciato riposare 24 ore in vasche rinfrescate da acqua di sorgente. In questo modo, affiora la panna che viene immessa nella zangola per trasformarsi in burro, formato poi a mano nei caratteristici panetti. Il latticello che deriva dalla pressatura diventa un prezioso nutriente per il bestiame, mentre il latte rimasto, privato della parte più grassa, viene cotto in grandi recipienti di rame su fuoco di legna. Dopo la cagliatura, la pasta cotta viene pressata nelle forme, salata con salamoia e lasciata stagionare fino a 1 anno per diventare Toma di Pezzata Rossa d’Oropa.

Anche in questo caso, il servizio di Mediaset si è concluso con una degustazione all’interno della bottega di Mosca1916, da sempre impegnata a far conoscere i migliori prodotti del territorio. Oltre agli assaggi in purezza e agli abbinamenti con pane, grissini biellesi e miele di castagno della valle di Oropa, non è mancata la preparazione più tipica della nostra cucina: la polenta concia, ovviamente innaffiata da una generosa dose di burro d'alpeggio fuso.

“Questi passaggi televisivi - sottolinea Alberto Mosca, titolare di Mosca1916 - non sono soltanto un premio al nostro lavoro e alla volontà di mettere in luce il meglio della produzione enogastronomica del territorio, ma anche un riconoscimento a tutta la filiera dei nostri fornitori, sempre impegnati a offrire prodotti di alta qualità, nel rispetto delle tradizioni di cui il Biellese è ricco”.