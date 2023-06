Una “Notte degli Archivi” per scoprire la storia del biellese

Gli archivi storici del biellese si presentano al pubblico e aprono le loro porte venerdì 9 giugno nell’ambito della “Notte degli archivi”, evento di punta di “Archivissima” il festival degli archivi giunto quest’anno alla sesta edizione. Le numerose realtà del territorio apriranno gratuitamente per mostrare quei luoghi di conservazione della memoria che raccontano l’identità e la storia locale attraverso documenti, stampe immagini, e altro materiale.

Sono una quindicina gli archivi biellesi che partecipano a questa nuova edizione che ha come tema #carnetdevoyage. Gli archivi del biellese rappresentano importanti realtà istituzionali, industriali o di rilevanza storica del territorio: Archivio di Stato di Biella, Archivio Lanifici Vercellone, Archivio Storico gruppo Sella, Biblioteca Civica di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Casa Zegna, Centro di documentazione “Adriano Massazza Gal” Camera del lavoro di Biella, Centro Studi Generazioni e Luoghi-Archivi Alberti La Marmora, DocBi Centro Studi Biellesi – Fabbrica della Ruota, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Sella, Archivio Diocesano di Biella, Archivio del Capitolo di Santo Stefano, Archivio del Seminario. A questi si aggiunge quest’anno anche l’ITIS Quintino Sella di Biella che sempre venerdì 9 giugno, alle 17, inaugura la nuova struttura che ospiterà il suo archivio.

Obiettivo della grande partecipazione dei diversi attori è quello di contribuire ad una sempre maggiore valorizzazione della cultura sul territorio, rafforzandone l’identità e promuovendola fortemente anche verso le nuove generazioni.

Questi i principali eventi previsti a Biella venerdì 9 giugno per la “Notte degli Archivi”.

Alle 18,30 tutte le realtà partecipanti si troveranno presso la Biblioteca Civica di Biella, in piazza Curiel, per raccontare la propria storia, la propria attività di conservazione e per invitare il pubblico a visitare i propri spazi. Dalle 21.00 saranno visitabili – nell’ambito della concomitante “Lunga Notte delle chiese” – l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano (fino alle 23,30) e l’Archivio del Seminario (fino alle 22,30); aperti inoltre l’Archivio storico del Gruppo Sella e la Fondazione Sella, che presenterà documenti sui viaggi di Giuseppe Venanzio Sella ed ospiterà immagini del viaggio in africa del 1934 di Guglielmo Alberti. Presso tutti gli spazi sarà possibile ricevere informazioni per l’accesso alle altre strutture non aperte durante la serata, ma visitabili in altri periodi.

Alle 20 partirà dalla Biblioteca Civica il tour guidato "La via della lana in centro città" contenuto nella webapp ArchìVie, a cura di Naturarte. Il tour, della durata di circa un’ora, percorrerà le vie centrali di Biella alla scoperta dei luoghi della cultura industriale biellese.

La Biblioteca Civica, dopo le 20, presenterà inoltre l’originale dell’album persiano contenente le fotografie scattate da Luigi Montabone durante la prima missione italiana in Persia del 1862.

Casa Zegna mostrerà, sempre in Biblioteca Civica, un video didattico sul cammino della lana e ne porterà alcuni campioni così da permettere ai partecipanti di toccarla con mano per apprezzare la differenza fra un tipo e l'altro. La Fabbrica della Ruota organizzerà il laboratorio "Cosa fa un Archivista" dedicato sia agli adulti che ai bambini. Verrà inoltre proiettato un video dedicato agli archivi e realizzato da Centro Generazione e Luoghi con l'Archivio di Stato.

Il gruppo degli archivi biellesi sarà presente anche online sul sito della manifestazione www.archivissima.it e sui vari canali social degli archivi aderenti.

La “Notte degli Archivi” è l’evento di punta di Archivissima, una manifestazione che si impegna nella promozione presso il grande pubblico dei patrimoni e delle storie conservate negli archivi storici e nella valorizzazione dell’heritage attraverso una commistione di linguaggi e media differenti. I diversi eventi e iniziative avranno luogo nel capoluogo piemontese fino all’11 giugno.