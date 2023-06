Torneo Enigmagicus a la Valle dell'Acqua: tanto divertimento al Santuario di San Giovanni, FOTO

Tra il ventaglio delle proposte dei tre giorni di eventi organizzati dalla Valle dell’Acqua non si sono dimenticati i più piccoli, dove nel panoramico piazzale del carismatico Santuario di San Giovanni a Campiglia Cervo, domenica 4 giugno ha avuto luogo il Torneo Enigmagicus, nel quale Folletti e Gnomi, tra corse e risate si sono sfidati in una sorprendente caccia al tesoro. Le squadre imperterrite hanno continuato a duellare tra indovinelli, quesiti e tranelli sino a conquistare il podio e la meritata merenda offerta da uno sponsor d’eccellenza. Le vincitrici del Torneo hanno ricevuto in omaggio il libro “SOFIA MOYEN e la magica valle del Gran Bush”.

Un ringraziamento particolare agli organizzatori, all’Associazione Crescere In Valle ed alla IGOR che ha offerto la merenda ai giovani partecipanti della gara.

La magica valle della Bursch attende i prodi Folletti ed i valorosi Gnomi per la sfida del prossimo anno.