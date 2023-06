Piazzo protagonista domenica con il nuovo spettacolo di Famiglie a teatro “L'Albero dei Regali” e l’esplorazione urbana con Zoe Salvamondo

Avrà luogo Domenica 11 giugno alle 16.30 (con replica alle 18.30) a Palazzo Gromo Losa il nuovo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro” a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Un gioco teatrale interattivo, che coinvolge i bambini invitandoli a partecipare alla situazione rappresentata dagli attori-narratori. Un bambino e una bambina, passeggiando in un parco, si fermano incuriositi di fronte a un albero in grado di parlare, che subito chiede loro aiuto: nessuno infatti si prende cura di lui. I due fratelli accettano allora di aiutarlo, innaffiando e smuovendo la terra intorno alle sue radici. In cambio il vecchio albero offre loro dei regali, esaudendone i desideri, ma a patto che non parlino a nessuno del loro incontro. I due bambini tornano a casa. Lì ad aspettarli, preoccupata, c'è la mamma, che si stupisce di vederli sporchi di terra e chiede loro da dove provengano i nuovi giocattoli che hanno in mano...

In caso di maltempo lo spettacolo sarà organizzato negli spazi interni di Palazzo Gromo Losa. Per info: 015 0991868

Nella stessa giornata avrà luogo l’evento “Zoe Salvamondo arriva nell’”Arcipelago Biellese”. Il personaggio della collana di libri dedicati agli obiettivi ONU e al Terzo Paradiso, diventa protagonista di un’esplorazione del territorio Biellese sostenuto da Valsaar e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Da domenica 11 giugno in otto punti chiave del territorio saranno installate le diverse sagome del personaggio per l'infanzia. Si parte dalla base della funicolare di Biella dove Zoe Salvamondo, personaggio nato da Ruggero Poi e dalle illustrazioni di Alice Rossi, introdurrà un'inedita storia ambientata proprio nel Biellese. Bambini e famiglie potranno poi andare alla ricerca di Zoe con la mappa dell’arcipelago e scoprirne alcuni luoghi simbolici.

Il progetto è dedicato ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Ecco dove trovare i primi otto racconti: Ricetto di Candelo, Rosazza, Piedicavallo, Burcina e a Biella (questi i luoghi in città: Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Cascina Oremo, funicolare di Biella, e giardini della Stazione). Per ogni punto si attiverà un laboratorio per grandi e piccini nel corso dell’anno.

Il progetto, volto a costruire un percorso dedicato specificatamente alle famiglie, raccoglie lo slancio dell’iniziativa Vaalsar, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi nata in Valle Cervo in occasione dell'alluvione del 2020, un evento atmosferico che ha chiaramente manifestato a livello locale il cambiamento climatico globale.

L’appuntamento è dunque per domenica 11 giugno alle 15 alla base della Funicolare di Biella, per l’inaugurazione e il laboratorio. A seguire, dalle 16.30, avrà luogo la prima delle due repliche dello spettacolo di “Famiglie a teatro” a Palazzo Gromo Losa.

Entrambe le attività sono gratuite ma consigliamo la prenotazione su eventbrite di zoesalvamondo.com

e Fondazione CRB. La tappa successiva sarà il 24 giugno e vedrà un volo di aquiloni colorare i cieli del Festival musicale Reload in collaborazione con Freesportkite.