Estate ai Musei di Pettinengo: Fiat 500 ed auto d’epoca al Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli

“Abbiamo visitato alcuni musei dedicati ai veicoli, antiche fabbriche tessili e meccaniche, borghi antichi, laboratori artigianali tutti vicino a noi di cui non si sa neppure la loro esistenza – afferma Ivan Fogliano nel programmare la visita al Museo di Pettinengo - e quindi facciamo in modo di farli conoscere a più persone possibile. Per quest’anno – continua l’organizzatore - in collaborazione con la Pro loco di Trivero in occasione della festa di “San Quirico e Giulitta” e del 11° raduno Fiat 500 ed auto d’epoca, l’11 giugno si è deciso di visitare il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo. Nello scoprire il passato, con documenti fotografici e testimonianze - conclude - capiremo perché molte persone lasciavano le proprie case per venire nei nostri territori alla ricerca di un lavoro".

Inserito nella Rete Museale Biellese, il Museo delle Migrazioni è sempre visitabile su prenotazione con guida turistica; visitabile anche tutte le domeniche estive dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Ingresso gratuito.