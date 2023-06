Basket femminile, a Verrone il Torneo internazionale Terra della Lana per festeggiare i 20 anni

Continuano le iniziative del Basket Femminile Biellese. Nella ricorrenza dei vent'anni dalla fondazione, la società biellese, faro della pallacanestro femminile della provincia, già ha avuto la possibilità di festeggiare importanti risultati sul campo culminati con la promozione in Serie B. Ora vuole celebrare anche le piccole del gruppo, l'under 14, con il torneo interregionale "Terra della Lana".

Non è la prima volta che la società laniera organizza tornei giovanili. "Prima della pandemia, era appuntamento fisso il torneo Bonprix under 16" dicono dalla dirigenza "Il Covid ha interrotto la tradizione. Ma quest'anno abbiamo più di un motivo per riproporre l'evento. I vent'anni dalla fondazione, la promozione che ci permette di diventare la società con la squadra biellese nella categoria più alta... Ora ripartiamo con questo torneo che vedrà ci vedrà impegnati con Savigliano, Varazze e Bollate. Sarà l'occasione di condividere momenti di sport, amicizia e festa. Ringraziamo gli amici di Terra della Lana che ci hanno dato il permesso di intitolare il torneo ad un progetto per valorizzare il nostro territorio. E ringraziamo, non solo gli sponsor e chi ci ha patrocinato, ma anche G.S. Verrone che ci ospita nella sua palestra".

Appuntamento fissato per sabato 19 giugno presso la palestra comunale di Verrone, dalle 9.30 alle 17.30.

Saranno a disposizione anche campetti per fare provare chi volesse avvicinarsi al mondo della palla a spicchi.