Academy del settore Orafo: un lavoro sicuro per i 39 i primi corsisti che hanno completato il percorso di formazione

Per l’Assessore Elena Chiorino “La giornata di oggi rappresenta un primo traguardo storico per le neonate Academy di filiera del Piemonte. Una politica completamente nuova di formazione - tanto che dai più è stata definita “una rivoluzione” - che come Regione abbiamo convintamente voluto e sulla quale abbiamo investito in modo importante per dare finalmente una risposta tangibile all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con le Academy si offrono percorsi formativi estremamente professionalizzanti, strettamente in connessione con i fabbisogni espressi dalle imprese, che garantiscono sbocchi occupazionali sicuri in settori dove c’è un enorme esigenza di figure professionali. Gli obiettivi delle Academy di filiera sono molteplici: si incrementa il dato occupazionale, si supporta la capacità competitiva delle nostre imprese, si rende attrattivo un territorio con la garanzia di formazione di qualità, si promuove una politica industriale volta a far crescere le nostre filiere e non solo parti di esse. Ciò che oggi si compie è il primo tassello di un lungo e fruttuoso percorso, realizzato grazie ad una visione di insieme, che - sono certa - offrirà grandi soddisfazioni in termini socio-economici- produttivi per il territorio regionale, guidati da una convinzione: esiste competitività laddove ci siano adeguate competenze; ci sono adeguate competenze laddove esista formazione di qualità. Qui oggi evidenziamo l’importanza della collaborazione pubblico/privato, evidenziamo ai nostri giovani un orizzonte di lavoro, evidenziamo la capacità imprenditoriale che ci consente, ogni giorno, di essere orgogliosi del nostro Made in Italy. Auguro buon lavoro a tutti i neo assunti che da oggi diventano motore di crescita della nostra arte orafa”. Per tutti i corsisti premiati quest’oggi, che hanno frequentato i percorsi in "Tecniche di incastonatura di gemme preziose" e "Tecniche delle lavorazioni orafe al banco", li attende un contratto di lavoro nell’immediato. Per i primi corsi conclusi l’investimento di Regione è stato di 200 mila euro circa.