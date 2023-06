Serravalle, incidente tra un furgoncino e un'auto

Nella prima mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel comune di Serravalle a seguito di incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli di cui un furgoncino in modo marginale e una autovettura in modo serio, l'intervento è valso all'estricazione del conducente ferito all'interno dell' autoveicolo e alla messa in sicurezza dello stesso.

I veicoli erano a margine della strada e il forte traffico non è stato interrotto. Sul posto erano presenti ambulanza medicalizzata, carabinieri e polizia locale