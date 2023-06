Pavignano: albero cade su di un'auto parcheggiata

Hanno composto il 112 per segnalare che una pianta era caduta su di un'auto in sosta al cui interno fortunatamente in quel momento non vi era nessuno.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15 nel quartiere di Pavignano a Biella, in Strada Cantone Ramella di Sotto. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l'auto, saranno da quantificare i danni che la caduta dell'albero ha provocato al mezzo.

Questo è comunque solamente di uno dei tanti interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute. Nella giornata di oggi le squadre del Comando di via Santa Barbara sono intervenute anche lungo la Sp 100 tra Andorno e Pavignano, che è rimasta chiusa per diverse ore (leggi Sp 100 tra Andorno e Pavgnano).